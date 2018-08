27 Maio 2018 às 23:21 Facebook

Cristiano Ronaldo surpreendeu os fãs e colegas de equipa, este domingo à tarde, durante os festejos do Real no centro de Madrid, quando decidiu alterar a letra do cântico que todos entoavam: "Somos os reis da Europa".

Na versão do português, a frase que se ouviu foi "Os que se dopam". O momento provocou gargalhadas entre alguns dos craques que celebravam a vitória na Liga dos Campeões.

Pouco depois, na despedida, Ronaldo agradeceu a todos e disse "até para o ano", numa altura em que o tema mais quente no Bernabéu é a saída de CR7.