O falhanço de Aguero que levou Guardiola ao desespero

O Manchester City goleou (6-0) este domingo o Chelsea em jogo a contar para a Liga inglesa. Aguero esteve em destaque mas, quando a equipa de Guardiola vencia ainda por 1-0, o jogador argentino falhou uma oportunidade inacreditável levando o técnico a reagir de forma caricata.

Aguero, com um hat-trick, Sterling, em dose dupla, e Ilkay Gundogan marcaram os golos do City. Os citizens, com mais um jogo disputado, igualaram o Liverpool na liderança da Premier League, que no sábado bateu o Bournemouth por 3-0.