O gesto de Bale aos adeptos do Atlético que pode valer três jogos de suspensão

O clássico de Madrid do último sábado, que o Real venceu por 3-1 em casa do Atlético, ainda ferve. A polémica surge em torno de um gesto de Gareth Bale, jogador dos "merengues" que, depois de marcar o terceiro golo da equipa, provocou os adeptos adversários no Wanda Metropolitano.

O jogo entre as equipas de Madrid assinalava 1-2 no marcador quando, aos 74 minutos, o galês marcou de pé esquerdo após sprint até à área. Na comemoração do golo, Bale provocou os adeptos da casa e cruzou os braços num gesto considerado "obsceno" que lhe pode valer até três jogos de suspensão.

A entidade oficial do campeonato espanhol, "La Liga", emitiu um comunicado a denunciar a atitude do jogador ao Comité de Competição.

Agora, o órgão da Federação Espanhola de Futebol vai analisar as imagens para decidir o castigo de Bale, que pode variar entre um e três jogos.

Sergio Ramos também pode ser castigado na Champions

Depois do jogo com o Atlético, o Real enfrentou, na quarta-feira, o Ajax, na Holanda, vencendo por 1-2, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Sergio Ramos viu o cartão amarelo aos 88 minutos e pode ser castigado pela UEFA, por alegadamente ter forçado a punição do árbitro para falhar a segunda mão e assim estar livre para jogar nos quartos de final, caso a equipa siga em frente.

O central espanhol reconheceu publicamente que forçou o cartão amarelo e agora, em vez de um jogo, poderá ser suspenso em dois encontros. Se o Real Madrid avançar para os quartos de final, Sergio Ramos poderá falhar a primeira mão da eliminatória. "A verdade é que olhando para o resultado, não posso mentir... Foi algo que me passou pela cabeça. Não estou a subestimar o adversário nem a pensar que a eliminatória está ganha, mas decidi assim. O cartão amarelo deixa-me de fora do próximo encontro. Vou ver o jogo [no Santiago Bernabéu] na bancada, tal como um adepto", afirmou Ramos aos jornalistas.