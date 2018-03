O gesto de Mourinho que está a dar que falar

JN Hoje às 17:04 Facebook

Sacha, um fã australiano do Manchester United, partilhou uma carta enviada por José Mourinho, a dar as condolências à família pela morte de Charlie, avô e adepto dos red devils.

O Manchester United e José Mourinho estão a dar que falar devido a um gesto que se tornou viral. Charlie, um adepto do clube inglês, faleceu recentemente e os red devils, juntamente com José Mourinho, decidiram dar as condolências à família, através de uma carta.

A carta foi partilhada por Sacha, neto de Charlie, através do Twitter.

"Informaram-me, e foi profundamente triste ouvir, que o vosso avô Charlie faleceu recentemente. Em nome de todo o corpo técnico e jogadores, transmito as nossas sinceras condolências a Jason, Sacha, Alex e Angeolina, família e amigos, pela perda do vosso ente querido. Que as recordações vos consolem e o carinho e apoio de todos quantos os rodeiam vos ajudem daqui para a frente. Nossos pensamentos e orações estão com vocês nestes momentos de tristeza", lê-se.