No fim do jogo da final da Taça da Liga, este sábado, entre Sporting e F. C. Porto, que terminou com a vitória dos leões nas grandes penalidades, um elemento do staff dos dragões, Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes, terá tentado agredir um adepto com a medalha de vencido.

O vídeo, partilhado nas redes sociais, tem gerado polémica.