No final do encontro entre a Alemanha e a Holanda, a contar para a Liga das Nações, Virgil van Dijk teve um gesto com o árbitro do encontro que está a correr mundo.

Ovidiu Hategan foi o escolhido para arbitrar o jogo de segunda-feira, entre a Alemanha e a Holanda mas recebeu uma notícia trágica durante o intervalo: a mãe tinha morrido. Apesar do sucedido, Ovidiu fez questão de cumprir a missão até ao fim.

No final do duelo, que terminou com um empate (2-2), o romeno, de 38 anos, não conseguiu segurar as lágrimas e foi consolado por Virgil van Dijk, o autor do golo que ditou a passagem da Holanda à próxima fase da Liga das Nações.

"Ele foi-se abaixo, a mãe dele faleceu. Desejei-lhe força e disse-lhe que tinha apitado bem. É um gesto pequeno mas pode ser que o tenha ajudado", explicou o central do Liverpool

O gesto já está a correr mundo.