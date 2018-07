Sofia Esteves Teixeira 28 Abril 2018 às 22:41 Facebook

Com dois golos, Bruno Fernandes esteve em destaque na vitória deste sábado (2-1) do Sporting frente ao Portimonense. Após inaugurar o marcador com um toque de classe, aos 23 minutos, o médio português deu a vitória leonina, perto do minuto 90, com uma "bomba" fora da grande área. Mais um golaço do camisola oito do Sporting.