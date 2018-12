Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Numa altura em que o jogo ainda estava 1-1, Quintero, jogador do F. C. Porto emprestado ao River Plate, marcou no prolongamento um golaço decisivo para os Millonarios, que conquistaram a quarta Taça dos Libertadores da história. Veja o golo.