O C. D. Tondela deslocou-se esta sexta-feira ao Estádio do Dragão para a 19.ª jornada da I Liga. Marega deu ao F. C. Porto a vantagem por uma bola a zero. O VAR anulou o segundo golo dos dragões, assinado por Brahimi, aos 73 minutos.

Veja os vídeos do golo e casos do jogo aqui: