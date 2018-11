O golo de Cristiano Ronaldo frente ao Milan

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:19, atualizado às 22:06 Facebook

Twitter

Cristiano Ronaldo marcou o segundo golo da Juventus na vitória, 2-0, sobre o Milan AC. O craque português já soma sete golos pela Vecchia Signora.

Mandzukic inaugurou o marcador aos oito minutos, num jogo em que Higuain, que deixou a Juventus quando Ronaldo entrou, falhou um penálti (40 minutos) que poderia ter empatado a partida ainda no primeiro tempo.

Já perto do fim, Cristiano Ronaldo marcou o golo da tranquilidade da Juventus, com um remate forte no coração da área na recarga a uma defesa de Donnarumma a um remate de outro português, João Cancelo, após excelente trabalho individual.