O golo de Cristiano Ronaldo que não travou o primeiro deslize da Juventus

Cristiano Ronaldo deu um golo à Juventus, este sábado, frente ao Génova, mas não impediu o empate da "Vecchia Signora", que até agora seguia na Série A só com vitórias.

O heptacampeão italiano cedeu hoje os primeiros pontos na liga ao empatar a um golo diante do Génova. Depois de um passe de Cancelo, Ronaldo abriu o marcador, ao minuto 18, mas o ítalo-brasileiro Daniel Bessa deu o empatou ao Génova aos 67. E nem o esforço do português, que ainda esteve perto do 2-1 com um cabeceamento falhado, foi suficiente para chegar ao triunfo. Veja o primeiro golo de Cristiano, que atirou com sucesso à baliza cinco vezes para o campeonato, desde que alinha pelos italianos.

Apesar do empate, a Juventus continua a liderar a tabela da Série A, seguindo em primeiro com 25 pontos em 27 possíveis. Segue-se o Nápoles, com 18 pontos, que, este sábado, enfrenta a Udinese. O Génova está em décimo lugar com 13 pontos.