Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo de Sérgio Oliveira, aos 89 minutos, deu esta quarta-feira o triunfo ao F. C. Porto no terreno do Krasnodar, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O médio dos azuis e brancos marcou de livre direto.

Veja o golo: