O golo mais rápido da Premier League

Hoje às 11:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Shane Long esqueceu-se do apelido. O atacante irlandês do Southampton entrou cheio de pressa para o jogo com o Watford e marcou em... sete segundos! Um recorde para a liga inglesa.

Em Vicarage Road, casa do Watford, Shane aproveitou um corte atabalhoado de Craig Cathcart e fez abanar as redes da baliza de Ben Foster em sete segundos (7:67, precisamente).

Um remate pronto que logo estabeleceu um recorde da era Premier League (desde 1992) do campeonato inglês, destronando Ledley King, antigo atacante do Tottenham, que era detentor do remate certeiro mais rápido desde 2000 (9:09 segundos, contra o Bradford).

Por cá, o recorde foi estabelecido esta época, a 2 de dezembro de 2018: à 11.ª jornada, na deslocação ao Portimonense, Xavier, atacante do Tondela, marcou aos 14 segundos.

Nada que se compare com o recorde do golo mais rápido da história do futebol, que está na posse de um futebolista saudita desde 2009: Nawaf Al Abed, médio do Al-Hilal, disparou à balizado do Al-Shoalah desde o círculo central, após o pontapé de saída, e marcou aos... dois segundos!