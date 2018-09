Ontem às 22:08 Facebook

Twitter

O jogo que abre a sexta jornada da Liga esteve em risco, devido à chuva, mas o dilúvio parou e abriu espaço ao futebol, com muitas oportunidades para ambas as equipas e quatro golos.

Aos seis minutos, o Chaves esteve perto do empate, mas o cabeceamento de William saiu frouxo e direto às mãos do guarda-redes do Benfica.

Quatro minutos volvidos, foi Paulinho a falhar na cara de Vlachodimos.

Depois foi Eustáquio a pôr à prova o guarda-redes do Benfica.

Numa das poucas oportunidades do Benfica, Gabriel esteve perto de marcar.

Já no período de descontos, o Chaves voltou a ameaçar.

A segunda parte começou com um caso.

Seguida de duas oportunidades para Sferovic.

Depois foi Rafa, a tentar um bonito.

Mais dois casos, agora na área do Benfica.

Um golo de sonho fez os flavienses acreditar.

Rafa bisou e devolveu a vantagem ao Benfica.

Mas já nos descontos, Ghazaryan também fez o "bis" e empatou a partida.

Pelo meio, Conti foi expulso com cartão vermelho direto.