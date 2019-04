JN Hoje às 21:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto está a vencer, em casa, o Boavista, por 1-0, ao intervalo da partida de abertura da 28.ª jornada da Liga. O golo azul e branco foi apontado por Tiquinho Soares, aos 40 minutos, de penálti. Houve ainda um golo anulado a Marega, por fora de jogo.

Os dragões tiveram o ascendente do encontro no primeiro tempo, com destaque para duas boas oportunidades criadas por Tiquinho Soares, com Bracalli a negar o golo ao avançado brasileiro. Também o central português Pepe esteve perto do golo, mas cabeceou ao lado.

A cinco minutos do intervalo, Raphael Silva derrubou Brahimi na área, e Soares, na transformação da grande penalidade, não desperdiçou, colocando os campeões nacionais em vantagem.

Nos descontos Marega ainda festejou, mas o VAR entendeu haver fora de jogo do maliano dos dragões.