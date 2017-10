JN Ontem às 23:04 Facebook

Com um golo e uma assistência, o português Gonçalo Guedes esteve em destaque na vitória (6-3) do Valência frente ao Bétis. O jogador do PSG, que está emprestado ao clube espanhol, marcou o segundo golo - e que golo - do Valência, o primeiro com a nova camisola.