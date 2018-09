"O herdeiro de CR7": O que diz a imprensa sobre o brilharete de André Silva

Rita Salcedas Hoje às 15:42 Facebook

Twitter

O Real Madrid não só não aproveitou o desaire do F. C. Barcelona frente ao Leganés, na quarta-feira, para se agarrar ao primeiro lugar da La Liga, como ainda se deixou golear pelo Sevilha, em grande parte devido ao "show de bola" do português André Silva, que marcou dois dos golos da partida.

O avançado André Silva bisou pelo Sevilha - e fê-lo em menos de cinco minutos -, no triunfo sobre o Real Madrid (3-0), que impediu os merengues de aproveitarem a derrota do Barça de Ernesto Valverde em Leganés (2-1). A exibição do antigo jogador portista naquela que foi a sexta jornada da liga espanhola motivou largos elogios por parte da imprensa internacional, que até o comparou a CR7.

O desportivo espanhol "Marca", que traz o português na primeira página da edição impressa desta quinta-feira, descreve André Silva como o "protegido de Cristiano Ronaldo", adiantando que foi "uma das melhores contratações do Sevilha esta temporada". "Depois de exibições fantásticas ao serviço do F. C. Porto, o Milan pagou 38 milhões de euros por ele no verão de 2017. No entanto, as coisas não correram conforme planeado em Itália e o Sevilha apostou nele por empréstimo com opção de compra. André Silva apressou-se a dissipar a frustração sentida em Itália e estreou-se com um hat-trick na estreia frente ao Rayo Vallecano", recordou a publicação.

O também espanhol "As", que destaca igualmente o brilharete de André Silva na primeira página do diário, escreveu sobre um "Sevilha inteligente, organizado, agressivo e ambicioso", comparando André a um "bombardeiro".

O portal brasileiro "Goal" foi mais longe nas comparações e apontou André Silva como o herdeiro de Ronaldo. "André Silva está a ser um dos melhores avançados no arranque do campeonato, convertendo-se no melhor marcador da competição com seis golos em seis jogos (...) Agora, André Silva comprova a boa imagem que deixou no F. C. Porto, às ordens de Julen Lopetegui", então treinador da equipa portista, lê-se.

Em Itália, onde André Silva jogou no ano passado, ao serviço do Milan, também se lançam rasgados elogios ao jovem, agora emprestado ao Sevilha. "Neste primeiro vislumbre da temporada em Espanha, o avançado português renasceu e os números provam isso: seis golos em seis jogos do campeonato (hat-trick no Rayo Vallecano, golo contra o Levante e dois golos frente ao Real Madrid), 540 minutos jogados e, em especial, o título provisório de 'Pichichi della Liga' à frente de Lionel Messi, Iago Aspas e Christian Stuani", pode ler-se no portal Calcio do jornal "La Gazetta dello Sport", que acrescenta que André Silva está a revelar-se "um verdadeiro talismã". "Sempre que marca, o Sevilha ganha", conclui a publicação.