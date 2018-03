Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:18 Facebook

Em entrevista a uma revista espanhola, o médio português André Gomes confessou que vive tempos difíceis em Barcelona, que apelida mesmo de "inferno".

André Gomes não vive tempos fáceis em Barcelona. O médio português, que trocou o Valência pelo clube catalão em em julho de 2016, é alvo de sucessivas críticas por parte da imprensa espanhola e dos adeptos.

Em entrevista à revista espanhola Panenka, o ex-Benfica falou pela primeira vez dos momentos difíceis que tem atravessado, apelidando-os de "inferno".

"Não me sinto bem em campo, não estou a desfrutar. Os primeiros seis meses correram bem, mas depois as coisas mudaram. Talvez a palavra não seja a mais correta, mas tornou-se um pouco num inferno, porque comecei a ter mais pressão. Convivo bem com a pressão, não convivo bem é com a pressão em mim mesmo", começou por contar.

André Gomes conta, ainda, que a falta de confiança é visível também nos treinos, o que o leva a ter medo de sair à rua.

"Até nos treinos se nota. Aí sabes que estás a sofrer. Talvez tenha jogado no dia anterior ou dois dias antes e ainda tenho aquela imagem do jogo, que não me permite seguir em frente. Nos treinos sinto-me bem com os meus colegas, mas a sensação que tenho nos jogos é má. Já me aconteceu, em mais do que uma ocasião, não querer sair de casa, porque as pessoas podem olhar-me de lado. Ter medo de sair de casa por sentir vergonha... Incomoda-me que me digam que consigo fazer as coisas bem, porque me pergunto a mim mesmo: 'então porque não as faço?", concluiu.