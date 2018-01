O jogador mais rico do mundo joga nas reservas do Leicester

Hoje às 12:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Quando se discute quem é o jogador mais rico do mundo, os nomes de Cristiano Ronaldo ou Messi são os primeiros a virem à cabeça. Mas não. O jogador mais rico do mundo é Faiq Bolkiha, de 19 anos, que atua nas reservas do Leicester.

Faiq tem 19 anos e é sobrinho do sultão do Brunei, Hassanal Bolkiah. De acordo com o "Mirror", o jogador, nascido nos EUA, mudou-se para Inglaterra bem cedo. Em 2009, estava a jogar na academia do Southampton e depois seguiu-se o Arsenal e Chelsea.

Desde janeiro de 2016, que está no Leicester, onde joga habitualmente como extremo na equipa de reservas.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O "Leicester Mercury" avança que o pai do jovem atleta tem mais de dois mil carros, incluindo Bentleys, Ferraris e Rolls-Royces. Para celebrar os cinquenta anos, teve mesmo direito a uma atuação privada e Michael Jackson.

Seguindo as pegadas do seu progenitor, Faiq já terá gasto 35 milhões de euros em apenas um mês, em carros, relógios e bijuteria. Entre os vários animais de estimação, há quem garanta que tem um leopardo.

Apesar de ter nascido em solo americano, optou pela nacionalidade da família. Com a seleção nacional do Brunei, já fez nove jogos, apontando um golo.