O lance que pode ter colocado em risco resto da época para Kane

Harry Kane saiu lesionado durante o jogo que terminou com a vitória do Tottenham sobre o Manchester City, por 1-0, referente à primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, e tem o resto da temporada em risco.

O goleador dos londrinos teve que ser substituído aos 58 minutos, após uma entrada dura de Fabian Delph junto à linha lateral, em frente ao banco do Tottenham e especula-se que possa não voltar a competir esta temporada.

Apenas esta quarta-feira o Tottenham terá uma noção exata da gravidade da lesão do internacional inglês, após a realização dos exames médicos. Porém, certo é que não vai poder ajudar os spurs no segundo duelo com o Manchester City, na próxima semana.