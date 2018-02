JN Ontem às 22:29 Facebook

Durante o jogo entre o Desportivo das Aves e o Boavista, Sparagna e Tissone chocaram aos 79 minutos e o argentino do Aves foi transportado para o hospital.

O jogo entre o Desportivo das Aves e o Boavista, na Vila das Aves e que a equipa da casa acabou por vencer por 3-0, ficou marcado pelo choque entre Sparagna e Tissone, aos 79 minutos, que gerou enorme preocupação.

Os dois jogadores caíram no relvado. Sparagna, central do Boavista, recuperou pouco depois mas o médio do Aves manteve-se deitado durante alguns minutos e foi assistido pela equipa médica do clube.

Tissone acabou mesmo por ser transportado numa maca e com colar cervical até a uma ambulância no exterior do campo.