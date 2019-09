Portugal defronta Lituânia com três novidades no onze

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:21, atualizado às 18:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal defronta a Lituânia esta terça-feira em jogo a contar para a qualificação do Euro 2020. João Félix, João Cancelo e Rúben Neves são as novidades no onze de Fernando Santos. Danilo, Gonçalo Guedes e Nelson Semedo ficaram de fora.

Onze da Lituânia: Setkus; Mikoliunas, Palionis, Girdvainis e Andriuskevicius; Simkus; Slivka, Vorobjovas, Kuklys e Verbickas; Laukzemis.

Onze de Portugal: Rui Patrício, João Cancelo, José Fonte, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro, Rúben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo.

O pontapé de saída está marcado para as 19.45 horas. A arbitragem estará a cargo do holandês Bas Nijhuis.