Vitória repete onze para o Paços Ferreira

O Benfica defronta, este sábado, o Paços de Ferreira na Capital do Móvel em jogo a contar para a 24.ª jornada da liga. Rui Vitória repete o onze que defrontou o Boavista.

Para o duelo deste sábado, Rui Vitória não poderá contar com os lesionados Salvio e Krovinovic. Já na equipa de João Henriques, os castigados João Góis e Marco Baixinho e o lesionado André Leão são as baixas.

No histórico de confrontos entre as duas equipas em Paços de Ferreira, a vantagem está do lado dos encarnados, que somam 12 vitórias em 19 jogos, registando-se ainda quatro empates. Na última época, o jogo na Capital do Móvel terminou empatado (0-0).

Onze do P. Ferreira: Rafael Defendi, Bruno Santos, Ricardo, Miguel Vieira, Quiño, Pedrinho, Gian, Assis, Xavier, Luiz Phelype e Ruben Micael.

Onze do Benfica: Bruno Varela, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Zivkovic, Rafa, Jonas e Cervi.

O jogo tem o pontapé de saída marcado para as 20.30 horas e a arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo (Leiria). Bruno Esteves (Setúbal) será o videoárbitro.