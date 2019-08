O onze do Benfica para o jogo com o Belenenses

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:49 Facebook

O Benfica defronta, este sábado no Jamor, o Belenenses SAD em jogo a contar para a segunda jornada da Liga. Bruno Lage repete o mesmo onze que defrontou o Paços de Ferreira na ronda inaugural.

Para este encontro, Bruno Lage não poderá contar com os lesionados Gabriel, Gedson, David Tavares e Conti. Do lado da equipa da casa, Silas pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do Belenenses SAD: Koffi; Calila, Gonçalo Silva, Eduardo Kau e Varela; Nuno Coelho e André Santos; Matija Ljulic, Lucca e Licá; Kikas.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Nuno Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Florentino, Samaris, Pizzi e Rafa; Raul de Tomas e Seferovic.

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas e a arbitragem estará ao cargo de Fábio Veríssimo (Leiria). No VAR estará Carlos Xistra (Castelo Branco).