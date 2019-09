Fejsa titular no Benfica frente ao Gil Vicente

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:48 Facebook

O Benfica recebe, este sábado, o Gil Vicente na quinta jornada da Liga. Fejsa é a novidade no onze dos encarnados.

Para este encontro, Bruno Lage não poderá contar com os lesionados Conti, Gedson, Gabriel, Florentino, Chiquinho e Vinicius. Do lado dos minhotos, Alex Pinto cedido pelo Benfica, e os lesionados Naidji, Claude Gonçalves, Bogdan e Lourency são as baixas.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Fejsa, Taarabt e Rafa; Raúl de Tomás e Seferovic.

Onze do Gil Vicente: Denis; Fernando, Rodrigo, Ygor Nogueira e Rúben Fernandes; João Afonso, Soares e Kraev; Lino, Sandro Lima e Baraye.

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas. A arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga) e o VAR será Luís Ferreira (Braga).