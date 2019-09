O onze do Benfica para o jogo com o V. Setúbal

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica defronta, este sábado no Estádio da Luz, o Vitória de Setúbal na sétima jornada da Liga. Raul de Tomás ficou fora das opções de Bruno Lage. Gedson é a novidade na equipa dos encarnados.

Para este encontro, Bruno Lage não poderá contar com os lesionados Conti, Florentino, Chiquinho e Vinicius. Do lado dos sadinos, Sandro Mendes pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Taarabt, Fejsa e Gedson; Rafa e Seferovic.

Onze do Vitória de Setúbal: Makaridze; Sílvio, Artur Jorge, Pirri e André Sousa; Leandrinho, Semedo e Nuno Valente; Hildeberto, Hachadi e Mansilla.

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas. A arbitragem estará a cargo de Tiago Martins (Lisboa) e Bruno Esteves (Setúbal) será o VAR.