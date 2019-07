O onze do Benfica para o amigável com a Académica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:34, atualizado às 19:51 Facebook

Depois do Anderlecht, o Benfica defronta este sábado a Académica, em Coimbra, no segundo jogo de pré-época. O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas.

Onze da Académica: Júlio Neiva, Traquina, Silvério, Yuri Matias, Zé Castro, Mauro Cerqueira; Reko, Pedro Pinto, Ki, André Claro, Hugo Almeida.

Onze do Benfica: Svilar; João Ferreira, Jardel, Rúben Dias e Grimaldo; Caio Lucas, Gabriel, Samaris e Rafa; Raul de Tomas e Chiquinho.

No jogo de apresentação no Estádio da Luz, que marcou a despedida de Jonas, o Benfica perdeu, por 2-1, com o Anderlecht. O golo encarnado foi marcado por Chiquinho. Para os estudantes, será também o segundo teste da pré-época, depois do empate (0-0) frente à Anadia.

Depois do duelo deste sábado, O Clube da Luz segue para os EUA para disputar a International Champions Cup. A equipa de Bruno Lage medirá forças com Chivas, Fiorentina e AC Milan.