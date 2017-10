Os onzes do S. C. Braga - Ludogorets

JN Hoje às 19:36 Facebook

O Braga recebe, esta quinta-feira, os búlgaros do Ludogorets, na terceira jornada do Grupo C da fase de grupos da Liga Europa.

Onze do Braga: Matheus, Marcelo Goiano, Ricardo Ferreira, Raúl Silva, Jefferson, Esgaio, Fransérgio, Vukcevic, João Carlos Teixeira, Paulinho e Hassan.

Onze do Ludogorets: Renan, Cicinho, Moti, Plastun, Natanael, Anicet, Goralski, Forster, Marcelinho, Wanderson e Lukoki.

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas e a arbitragem estará a cargo do italiano Davide Massa. Os "guerreiros" tentam a terceira vitória consecutiva na Liga Europa e reforçar a liderança do Grupo.