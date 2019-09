O onze do Braga para o jogo com o Wolverhampton

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O Braga defronta esta quinta-feira, em Inglaterra, o Wolverhampton a contar para a fase de grupos da Liga Europa.

Para este encontro, Sá Pinto não pode contar com os lesionados Tiago Sá, Tormena, Wallace, Raul Silva e Wilson Eduardo. Do lado da equipa inglesa, Nuno Espírito Santo pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do Wolverhampton: Rui Patrício; Boly, Coady, Bennett; Jonny, Gibbs-White, Rúben Neves, Dendoncker, Doherty; Cutrone, Jiménez

Onze do Braga: Matheus, Ricardo Esgaio, Bruno Viana, Pablo Santos, Sequeira, Fransérgio, Palhinha, André Horta; Ricardo Horta, Galeno, Paulinho.

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas e a arbitragem estará a cargo do dinamarquês Jakob Kehlet.