Danilo fora das opções para o jogo com o Gil Vicente

O F. C. Porto defronta, este sábado, o Gil Vicente em jogo a contar para a primeira jornada da Liga. Danilo é a grande ausência - o português nem no banco está. Otávio, Zé Luís e Bruno Costa alinham de início.

Para o encontro em Barcelos, Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados Diogo Costa e Loum. Do lado da equipa da casa, Vítor Oliveira pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do Gil Vicente: Denis, Alex Pinto, Rodrigo, Ruben Fernandes, Arthur, João Afonso, Soares, Lourency, Kraev, Edwin e Sandro Lima

Onze do F. C. Porto: Marchesín, Manafá, Pepe, Marcano, Alex Telles, Corona, Bruno Costa, Sérgio Oliveira, Otávio, Soares e Zé Luís

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas. A arbitragem estará a cargo de Nuno Almeida (Algarve) e o VAR será Carlos Xistra (Castelo Branco).