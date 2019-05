O onze do F. C. Porto para o jogo com o Nacional

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:32, atualizado às 16:50 Facebook

O F. C. Porto defronta, este domingo na Madeira, o Nacional a contar para a 33.ª jornada da Liga. Óliver e Otávio são as novidades no onze dos azuis e brancos.

Para este encontro, Sérgio Conceição não poderá contar com o castigado Herrera e os lesionados Brahimi e Fabiano, bem como com Casillas, a recuperar de um problema cardíaco. Do lado da equipa da casa, são duas a baixas: Jota e Rosic (lesionados).

Onze do Nacional: Daniel Guimarães; Kalindi, Diogo Coelho, Júlio César e Nuno Campos; Marakis, Vítor Gonçalves e Alhassan; Riascos, Okacha e João Camacho.

Onze do F. C. Porto: Vaná; Manafá, Felipe, Éder Militão e Alex Telles; Otávio, Danilo, Óliver e Corona; Marega e Soares.

O pontapé de saída está marcado para as 17.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Carlos Xistra (Castelo Branco) e o VAR será António Nobre (Leiria).