Piccini regress ao onze do Sporting frente ao Rio Ave

O Sporting recebe, este domingo, o Rio Ave em jogo a contar para a 27.ª jornada da liga.

Para o duelo deste domingo, Jorge Jesus não poderá contar com os lesionados Bruno César, Doumbia, Rafael Leão e Podence. Do lado da equipa da casa, o lesionado Lionn, o castigado Tarantini e Francisco Geraldes e Gelson Dala, emprestados pelo Sporting, não vão a jogo.

No histórico de confrontos entre as duas equipas no Estádio de Alvalade a contar para o campeonato, o saldo é favorável aos leões: somam 17 triunfos, cinco empates e apenas uma derrota, que sucedeu em 2012.

Onze do Sporting: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Fábio Coentrão, William, Battaglia, Gelson, Bruno Fernandes, Ruben Ribeiro e Bas Dost.

Onze do Rio Ave: Cássio, Monte, Marcão, Marcelo, Yuri Ribeiro, Pelé, Nadjack, Leandrinho, João Novais, Diego e Guedes.

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas. A arbitragem estará a cargo de Rui Costa (Porto) e o videoárbitro será António Nobre (Leiria).