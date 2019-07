O onze do Sporting para o encontro com o Saint Gallen

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:33 Facebook

O Sporting defronta este sábado o Saint Gallen no segundo e último jogo de preparação no estágio suíço. No primeiro duelo, frente ao Rapperswil-Jon, os leões perderam por 2-1.

Onze do Saint Gallen: Jonathan Klinsmann; Stergiou, Victor Ruiz, Jordi Quintillá, Guillemenot, Kutesa, Axel Bakayoko, Lukas Gortier, Miro Muheim, Letard e Rufli.

Onze do Sporting: Renan; Ilori, Neto, Mathieu e Abdu Conté; Henrique, Wendel e Bruno Fernandes; Raphinha, Rafael Camacho e Luiz Phellype.

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas.