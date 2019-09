O onze do Sporting para o jogo com o Boavista

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:03, atualizado às 19:11 Facebook

O Sporting defronta, este domingo, o Boavista no Estádio do Bessa para a quinta jornada da Liga. No jogo de estreia com Leonel Pontes no comando técnico dos leões, Rosier, Bolasie e Plata são as novidades no onze da equipa de Alvalade.

Para este encontro, Leonel Pontes não poderá contar com os lesionados Ristovski, Jovane, Fernando, Luiz Phellype e Vietto, bem como o castigado Coates. Do lado dos axadrezados, Lito Vidigal pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do Boavista: Bracali; Fabiano Leismann, Neris, Ricardo Costa e Carraça; Gustavo Sauer; Marlon, Rafael Costa, Ackah e Yusupha; Stojiljkovic.

Onze do Sporting: Renan Ribeiro; Rosier, Mathieu, Luís Neto e Borja; Wendel, Doumbia, Bruno Fernandes e Acuña; Bolasie e Gonzalo Plata.

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Jorge Sousa (Porto) e o VAR será Vítor Ferreira (Braga).