O onze do Sporting para o jogo com o Braga

O Sporting recebe este domingo o Braga para a segunda jornada da Liga. Doumbia e Diaby são as novidades na equipa dos leões

Para este encontro, Keizer não poderá contar com os lesionados Rosier, Ristovski e Jovane Cabral. Do lado da equipa do Minho, o lesionado Raul Silva e Palhinha, cedido pelo Sporting, estão indisponíveis.

Onze do Sporting: Renan Ribeiro; Thierry Correia, Coates, Mathieu e Acuña; Doumbia, Wendel e Bruno Fernandes; Raphinha, Diaby e Luiz Phellype

Onze do Braga: Matheus; Esgaio, Bruno Viana, Pablo e Sequeira; Claudemir, Fransérgio André Horta; Wilson, Hassan e Ricardo Horta;

O pontapé de saída está marcado para as 21 horas. A arbitragem estará a cargo de Luís Godinho (Évora) e António Nobre (Leiria) será o VAR.