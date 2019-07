Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:03 Facebook

O Sporting defronta, esta sexta-feira, o Brugge no terceiro jogo da pré-época, na Bélgica.

Onze do Brugge: Horvath, Mata, Mitrovic, Deli e Sobol; Amrabat, Vormer e Venaken; Dennis, Danjuma e Okereke

Onze do Sporting: Renan, Ilori, Mathieu, Neto e Abdu Conté; Doumbia, Wendel e Bruno Fernandes; Raphinha, Vietto e Bas Dost

O pontapé de saída está marcado para as 19.30 horas. Até ao momento, o Sporting ainda não venceu na pré-época: perdeu com o Rapperwsil e empatou com o St Gallen.