O onze do Sporting para o jogo com o Desportivo das Aves

O Sporting defronta, esta segunda-feira, o Desportivo das Aves na sétima jornada da Liga, no jogo que marca a estreia de Silas no comando técnico dos leões. Em relação ao duelo com o Rio Ave, para a Taça da Liga, o técnico fez seis alterações: saem Maximiano, Ilori, Neto, Battaglia, lesionado, Wendel e Acuña e entram, respetivamente, Renan Ribeiro, Coates, Mathieu, Eduardo, Doumbia e Bolasie.

Para este encontro, Battaglia e Jovane, lesionados, não entram nas contas da equipa de Alvalade. Do lado da equipa da casa, são quatro as baixas: Mehremic, Bruninho, Simunec e Bruno Jesus.

Onze do Desportivo das Aves: Beunardeau; Jailson, Mato Milos, Dzwigala e Afonso Figueiredo; Falcão e Luiz Fernando; Rúben Oliveira, Enzo Zidane e Mohammadi; Welinton.

Onze do Sporting: Renan; Rosier, Coates, Mathieu e Borja; Eduardo, Doumbia e Bruno Fernandes; Jesé, Vietto e Bolasie.

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas. A arbitragem estará a cargo de Carlos Xistra (Castelo Branco) e António Nobre (Leiria) será o VAR.