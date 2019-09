Battaglia regressa ao onze do Sporting frente ao Famalicão

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:55 Facebook

O Sporting recebe, esta segunda-feira, o Famalicão na sexta jornada da Liga. Battaglia é a novidade no onze dos leões.

Para este encontro, Leonel Pontes não pode contar com os lesionados Ristovski, Fernando e Luiz Phellype, bem como com o castigado Bruno Fernandes. Do lado dos minhotos, Roderick Miranda, por lesão, é a única baixa.

Onze do Sporting: Renan; Rosier, Coates, Mathieu e Acuña; Wendel, Doumbia, Battaglia e Miguel Luís; Bolasie e Vietto.

Onze do Famalicão: Defendi; Lionn, Nehuen Pérez, Patrick William e Alex Centelles; Pedro Gonçalves, Guga e Gustavo Assunção; Rúben Lameiras, Toni Martínez e Fábio Martins.

O pontapé de saída está marcado para as 21 horas. A arbitragem estará a cargo de Hugo Miguel (Lisboa) e o VAR será António Nobre (Leiria).