O onze do Sporting para o jogo com o PSV

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:44, atualizado às 16:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting defronta esta quinta-feira, na Holanda, o PSV na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa. Em relação ao jogo de domingo, frente ao Boavista, Mathieu, Borja e Plata dão lugar a Coates, Miguel Luís e Vietto.

Para este encontro, Leonel Pontes não poderá contar com os lesionados Mathieu, Ristovski, Fernando, Jesé e Luiz Phellype. Do lado da equipa holandesa, Érick Gutiérrez e Gastón Pereiro são as baixas.

Onze do PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever e Boscagli; Rosario e Hendrix; Ihattaren, Bergwijn e Bruma; Malen.

Onze do SportIng: Renan; Rosier, Coates, Neto e Acunã; Doumbia, Wendel, Miguel Luís e Bruno Fernandes; Bolasie e Vietto.

O pontapé de saída está marcado para as 17.55 horas. A arbitragem estará a cargo de Ivan Kruzliak (Eslováquia).