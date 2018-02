O polaco Michal Kwiatkowski da Sky tocou o céu no Alto da Fóia

Teixeira Correia Hoje às 01:01 Facebook

Twitter

O ex-Campeão do Mundo, Michel Kwiatkowski (Team Sky), venceu, esta quinta-feira, a segunda etapa da Volta ao Algarve, oferencendo a liderança ao companheiro de equipa Gerant Thomas.

A equipa britânica começou por lançar o atual vice-Campeão do Mundo de Contrarrelógio, o biolorusso Vasily Kiryienka, que endureceu a corrida no início da subida em Monchique.

A tirada de 187,9 quilómetros ficou marcada por uma fuga de sete corredores, levando algumas das principais equipas a encurtarem a diferença, por forma a não serem surpreendidos. Na fuga, o portista Ricardo Mestre procurava manter a camisola azul, líder da montanha do companheiro João Rodrigues, mas o americano Ben King (Dimension Data) não teve pelos ajustes e venceu quatro das cinco contagens, assumindo a liderança da classificação.

Quando em Monchique, a estrada começou a inclinar e a Sky jogou a cartada para enfraquecer os adversários: Vasily Kiryienka. O terceiro elemento da equipa ficou na frente da corrida, sendo alcançado a 1800 metros da chegada. Depois, formou-se um grupo na frente com cinco corredores que viriam a atingir a meta na frente, com Michel Kwiatkowski a conseguir o triunfo na etapa e o grupo a chegar com o mesmo tempo. À mercê de menos pontos na etapa, o galês Gerant Thomas vestiu a camisola amarela.

Classificação da etapa

1.º- Michal Kwiatkowski/Pol, SKY, 4:49:51 (média de 38,896 kms/hora)

2.º- Bauke Mollema/Ned, Trek/Segafredo, m.t.

3.º- Geraint Thomas/Ger, SKY, m.t.

4.º- Daniel Martin/Irl, Team Emirates, m.t.

5.º- Jaime Roson/Esp, Movistar, m.t.

6.º- Patrick Konrad/Ger, Bora/Hansgrhoe, a 03"

7.º- Bob Jungels/Lux, Quick Step, m.t.

8.º- Pieter Serry/Bel, Quick Step, m.t.

9.º- Vicente Rubio de Mateos/Esp, Aviludo/ Louletano

10.º - Richie Porte/Aus, BMC, m.t.

Classificação geral

1.º- Geraint Thomas/Ger, SKY, 9:37:49,

2.º- Jaime Roson/Esp, Movistar, m.t.

3.º- Michal Kwiatkowski/Pol, SKY

4.º- Daniel Martin/Irl, Team Emirates, m.t.

5º- 114- Bauke Mollema/Ned, Trek/Segafredo, m.t.

6.º- Patrick Konrad/Ger, Bora/Hansgrhoe, a 03"

7.º- Bob Jungels/Lux, Quick Step, m.t.

8.º- Pieter Serry/Bel, Quick Step, m.t.

9.º- Vicente Rubio de Mateos/Esp, Aviludo/ Louletano

10.º - Louis Meintjes/RSA, Dimension Data, m.t.

Equipas: Quick Step, Pontos: Michal Kwiatkowski/Pol, SKY, Montanha: Ben King/USA, Dimension Data e Juventude: Sam Oomen/Ned, SunWeb.

Esta sexta-feira, disputa-se a 3ª etapa da prova, um contrarrelógio com partida e chegada em Lagoa. A partida do primeiro corredor é às 13.55 horas e o camisola amarela vai para a estrada às 16.40.