O preço de Pogba e o ultimato do Real Madrid por James

O Santa Clara oficializou Francisco Ramos e o Atlético de Madrid tem mais um reforço a caminho. A polémica com James continua e o Real Madrid está prestes a desistir de contratar Pogba.

Santa Clara: Depois de na última temporada ter jogado meia época ns clube açoriano cedido pelo Vitória de Guimarães, o Santa Clara anunciou um novo regresso de Francisco Ramos. O jogador português vai voltar a ser cedido até ao final da época pelos vimaranenses.

Real Madrid: Os blancos continuam a querer contratar Pogba ao Manchester United e, segundo a "Marca", os ingleses já estipularam um preço: 200 milhões de euros. Uma verba que o Real Madrid considera exagerada apesar do interesse de Zidane em contratar o jogador e que pode afastar o médio francês do Bernabéu, numa altura em que já assumiu a vontade de ter "novos desafios".

Juventus: De Ligt já está em Turim a fazer exames médicos para assinar pela vecchia signora. Depois de aceitar o pedido de Cristiano Ronaldo de assinar pela Juventus, o jovem de 19 anos ficará, segundo a imprensa italiana, blindado com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros. De Ligt esteve três temporadas ao serviço do Ajax e, na época passada, ajudou a equipa holandesa a eliminar a Juventus nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Atlético de Madrid: Segundo o "AS", há um novo reforço a caminho: Kieran Trippier. Segundo a mesma publicação, o defesa do Tottenham está em Espanha a negociar com os colchoneros. Já o português André Moreira está de saída.

Nápoles: O "Mundo Deportivo" avançou que o Real Madrid fez um ultimato ao clube italiano em relação a James: tem até ao final da semana para decidir. O Nápoles quer contratar o colombiano no plantel por empréstimo mas os blancos só aceitam a saída do jogador se for para vender. O Atlético de Madrid mantém-se atento e está disposto a lutar pelo colombiano.

Newcastle: Steve Bruce é o novo treinador da equipa inglesa. O antigo central assinou um contrato válido por três temporadas depois de se demitir do Sheffield Wednesday. "Estou muito feliz e incrivelmente orgulhoso de ser nomeado treinador do Newcastle. É o meu clube da juventude e do meu pai, por isso, é um momento muito especial para mim e para a minha família", disse Bruce.

PAOK: Abel Ferreira foi apresentado no clube grego. O treinador português assinou um contrato válido por três épocas e rendeu 2,5 milhões de euros aos minhotos.