O alemão Markus Rehm conseguiu, sábado, revalidar o título de campeão europeu de salto em comprimento T64 (prova destinada a atletas com prótese na perna) com um salto de 8.48 metros, um novo recorde do Mundo e que teria valido a medalha de ouro nos últimos Jogos Olímpicos.

Veja a partir do 1.45 minutos.