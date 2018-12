Portugal com Ucrânia, Sérvia, Lituânia e Luxemburgo na qualificação do Euro 2020

Hoje às 11:09 Facebook

Twitter

A Seleção Nacional vai enfrentar Ucrânia, Sérvia, Lituânia e Luxemburgo no grupo B da fase de qualificação para o Euro 2020, onde vai defender o título conquistado em 2016.

Por ter vencido o grupo na Liga das Nações, Portugal ficou integrado num dos quatro grupos com cinco equipas, num apuramento em que os dois primeiros de cada "poule" garantem a presença na fase final.

A qualificação do Euro 2020 realiza-se entre 21 de março e 19 de novembro de 2019, com as últimas quatro vagas a serem decididas num "play-off", entre 26 e 31 de março de 2020, entre os vencedores dos agrupamentos da Liga das Nações, nos quais se inclui Portugal, se não conseguirem o apuramento direto. No caso de conseguirem, as vagas nos "play-offs" serão ocupadas por ordem da classificação na Liga das Nações.

O sorteio decorreu este domingo em Dublin. Veja os resultados:

Grupo A

- Inglaterra

- República Checa

- Bulgária

- Montenegro

- Kosovo

Grupo B

- Portugal

- Ucrânia

- Sérvia

- Lituânia

- Luxemburgo

Grupo C

- Holanda

- Alemanha

- República da Irlanda

- Estónia

- Bielorrússia

Grupo D

- Suíça

- Dinamarca

- Irlanda do Norte

- Geórgia

- Gibraltar

Grupo E

- Croácia

- País de Gales

- Eslováquia

- Hungria

- Azerbaijão

Grupo F

- Espanha

- Suécia

- Noruega

- Roménia

- Ilhas Faroé

- Malta

Grupo G

- Polónia

- Áustria

- Israel

- Eslovénia

- Macedónia

- Letónia

Grupo H

- França

- Islândia

- Turquia

- Albânia

- Moldávia

- Andorra

Grupo I

- Bélgica

- Rússia

- Escócia

- Chipre

- Cazaquistão

- São Marinho

Grupo J

- Itália

- Bósnia-Herzegovina

- Finlândia

- Grécia

- Arménia

- Liechtenstein