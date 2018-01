Jesus: "O Sporting já estava perto do título antes de começar o campeonato"

JN Hoje às 20:31, atualizado às 20:49 Facebook

No final da goleada (5-0) frente ao Marítimo, Jorge Jesus mostrou-se satisfeito com a exibição leonina e garantiu que o Sporting vai lutar pelo título.

"Os jogos podem ser mais fáceis em função dos resultados. Com 5-0 parece que foi fácil, mas a qualidade do Sporting é que o tornou fácil. O Marítimo não sofre muitos golos, isso é sinónimo de que defende bem e tem demonstrado isso. Mas o Sporting esteve numa tarde muito forte, confiante e com personalidade", começou por analisar o técnico.

O treinador dos leões garantiu, ainda, que o Sporting está na luta pelo título e salientou que a equipa de Alvalade está a fazer uma época melhor do que a do ano passado.

"Antes de começar o campeonato já estava perto do título. Há muitos anos que o Sporting joga para o título. Tem é que ter competência para lá chegar. O Sporting está a fazer um campeonato melhor do que no ano passado. No primeiro ano também foi assim, fazemos pontos para tentar estar em primeiro. Agora não temos os mesmos pontos do F. C. Porto, mas temos um caminho a percorrer", concluiu.