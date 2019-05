O título que desempata uma década repartida

Nuno A. Amaral Hoje às 14:49 Facebook

Benfica e F. C. Porto somam quatro campeonatos cada desde 2010 e quem levantar o troféu no sábado passa para a frente na contabilidade dos últimos nove anos. Águias têm ganho terreno.

É já amanhã que fica definido o campeão nacional da temporada 2018/19, uma das mais disputadas dos últimos anos, com Benfica e F. C. Porto na corrida pelo título, conforme tem sido habitual, apesar de intromissões pontuais de Sporting e Braga. Nesta década, ou seja, a partir da época 2010/11, águias e dragões repartiram as vitórias nos campeonatos, pelo que o troféu que uma das equipas levantará após os jogos da 34.ª jornada (Benfica-Santa Clara e F. C. Porto-Sporting) servirá para desempatar a contabilidade.