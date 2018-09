Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:54, atualizado às 19:56 Facebook

No início do Grande Prémio do Fórmula 1 de Itália, Hamilton tocou em Vettel e atirou o alemão para o último lugar da grelha. Contudo, o piloto da Ferrari fez uma boa recuperação e ainda conseguiu terminar a prova no quarto lugar. Hamilton foi o grande vencedor da corrida.