O último salto para a glória do campeonato

Seis anos depois, Benfica e F. C. Porto chegam à derradeira jornada a lutar pelo título. Já sucedeu 12 vezes, mas o líder após a penúltima ronda foi sempre campeão.

Em 84 anos de competição, Benfica e F. C. Porto já chegaram 12 vezes à última jornada a lutar pelo título. No dia em que águias e dragões voltam a olhar para os 90 minutos finais com hipóteses de acabar em primeiro lugar fazemos a retrospetiva das lutas ao sprint entre os dois rivais.

Há seis anos que portistas e benfiquistas não travavam um despique idêntico na mira do título. Foi em 2012/13 que tal sucedeu pela última vez, ainda que as maiores emoções tenham acontecido na penúltima ronda, com o célebre golo de Kelvin, nos descontos, a desempatar (2-1) o clássico no Dragão, entre as duas equipas e a dar a liderança aos dragões. Depois, no último jogo, o F. C. Porto venceu em Paços de Ferreira (2-0) e foi campeão, com mais um ponto do que o Benfica, que bateu em casa o Moreirense (3-1). Tal como nas 11 vezes anteriores, o líder após a penúltima jornada acabou a sorrir, o que também se verificou quando a luta foi a três e o Sporting juntou-se à discussão, com um título para o Benfica (1937/38) e dois para o F. C. Porto (1938/39 e 2006/07).

Curiosamente, nas 12 lutas pelo título até ao fim, os portistas festejaram oito campeonatos e os benfiquistas quatro, mas sempre sem ultrapassagens, na reta da meta. Com mais ou menos emoção, o último dia nunca trouxe surpresas ao líder, mas em 1958/59 tudo ficou decidido só por um golo. O êxito do F. C. Porto com o Torreense (3-0) chegou-lhe mesmo à justa, face à goleada do Benfica (7-1) à CUF, num polémico jogo que acabou na Luz bem mais tarde do que o de Torres Vedras...