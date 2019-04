JN Hoje às 15:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Rúben Neves venceu o prémio de "Golo do Ano do Championship", referente ao ano 2018. Médio é o segundo português a vencer o galardão.

No jogo da temporada passada frente ao Derby County, Rúben Neves fez magia. O médio do Wolverhampton encheu-se de inspiração e aplicou um remate de primeira, fora da área, que só parou dentro da baliza.



Um ano depois, o momento foi distinguido com o galardão de "Golo do Ano do Championship".

Rúben Neves é o segundo português a vencer o prémio. Marco Matias, em 2016, ao serviço do Sheffield Wednesday, na altura treinado por Carlos Carvalhal, também já tinha conseguido a mesma distinção.