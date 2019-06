Hoje às 11:09 Facebook

Concluída a final four da Liga das Nações, competição em que o recinto recebeu dois jogos, o relvado do Estádio do Dragão está já a ser substituído.

Após a cedência das instalações à UEFA, o F. C. Porto não perdeu tempo e, como estava previsto, arrancou já com as obras para colocar num novo relvado, no Estádio do Dragão.

A operação deverá estar concluída em tempo útil, de forma a ser utilizado no arranque da nova temporada.