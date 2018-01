Observador de árbitro do F. C. Porto - Tondela sofre participação disciplinar

Hoje às 00:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O observador de árbitros António Silva Costa, que esteve no jogo entre o F. C. Porto e o Tondela, da 19.ª jornada da I Liga de futebol, vai ser alvo de uma participação disciplinar, na sequência de uma denúncia do Benfica.

Questionada pela Lusa, fonte do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) recordou que os agentes da arbitragem estão impedidos de participar em manifestações desportivas, ligadas ou não a clubes, e que os casos em que tem conhecimento são remetidos para o Conselho de Disciplina (CD).

Durante a tarde de hoje, o Benfica denunciou a presença de António Silva Costa nas bancadas do Estádio do Dragão, no Porto, por ocasião do clássico entre F. C. Porto e Benfica (0-0), em 1 de dezembro de 2017, da 13.ª jornada.

"O observador do árbitro do jogo F. C. Porto - Tondela, António Silva Costa, regressa hoje ao Dragão, após a sua presença como adepto no último F. C. Porto - Benfica", lê-se no Twitter oficial do seu departamento de comunicação, na legenda de uma fotografia do observador com adeptos portistas.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

António Silva Costa, da associação de Aveiro e com registos no sítio da Liga de clubes como observador desde 2015/16, cumpriu hoje o seu terceiro jogo na presente edição do primeiro escalão, no caso ao árbitro Luís Godinho, na receção do F. C. Porto ao Tondela, depois de ter estado nos triunfos do Benfica nas visitas a Tondela (5-1) e Moreirense (2-0).